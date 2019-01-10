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Joan Merceri / July 02, 1939 – January 06, 2019 / OBITUARY

Polkobits
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Joan Merceri July 02, 1939 – January 06, 2019   JOAN’S OBITUARY Joan Marie Merceri, 79 Joan M. Merceri of Lakeland, Florida passed away Sunday, January 6, 2019 at Grand Villa of Lakeland. She was born July 2, 1939 in Hartford, Connecticut to the late Michael and Ella (Minney) Babela. She has been a resident […]
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