Tornado Watch for Polk County, Florida
Action Recommended: Attend to information sources as described in the instructions
Issued by: Tampa Bay/Ruskin – FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 33 IN EFFECT UNTIL 3 AM EST FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL FLORIDA HARDEE POLK SUMTER IN SOUTH CENTRAL FLORIDA DESOTO HIGHLANDS IN SOUTHWEST FLORIDA CHARLOTTE LEE IN WEST CENTRAL FLORIDA HERNANDO HILLSBOROUGH MANATEE PASCO PINELLAS SARASOTA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, AVON PARK, BAYSHORE GARDENS, BONITA SPRINGS, BOWLING GREEN, BRADENTON, BRANDON, BROOKSVILLE, BUSHNELL, CAPE CORAL, CLEARWATER, DADE CITY, ENGLEWOOD, FORT MYERS, HOLIDAY, HUDSON, JASMINE ESTATES, LAKE PANASOFFKEE, LAKELAND, LAND O LAKES, LARGO, LEHIGH ACRES, NEW PORT RICHEY, NORTH FORT MYERS, NORTH PORT, PALMETTO, PLACID LAKES, PORT CHARLOTTE, PUNTA GORDA, SARASOTA, SEBRING, SOUTH VENICE, SPRING HILL, ST. PETERSBURG, TAMPA, THE VILLAGES, VENICE, WAUCHULA, WILDWOOD, WINTER HAVEN, ZEPHYRHILLS, AND ZOLFO SPRINGS.
Action Recommended: Execute a pre-planned activity identified in the instructions
Issued by: Tampa Bay/Ruskin – FL, US, National Weather Service,
…WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM EST FRIDAY… * WHAT…SOUTHWEST WINDS 20 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH EXPECTED. * WHERE…PORTIONS OF WEST CENTRAL FLORIDA. * WHEN…FROM THIS AFTERNOON TO 7 AM EST FRIDAY. * IMPACTS…GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS